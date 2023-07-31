Рэшфорд рассказал, что тен Хаг изменил в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что изменилось в команде после того, как её возглавил Эрик тен Хаг.

По словам футболиста, нидерландский специалист предоставил своим подопечным больше свободы.

«В прошлом мы были недостаточно гибкими. Немного больше свободы и немного больше стабильности — это даёт вам базу, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности», — цитирует Рэшфорда ESPN.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перейдя из «Аякса». В минувшем сезоне манкунианцы сумели занять третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, а также выиграть Кубок английской лиги.