«Барселона» назвала ценник, за который продаст Торреса

Бирмингемская «Астон Вилла» заинтересована в подписании вингера каталонской «Барселоны» Феррана Торреса. Об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Согласно данным источника, английский клуб готов предложить «сине-гранатовым» 20 миллионов евро и десять миллионов в качестве бонусов за трансфер игрока. «Барсу» не устраивают такие условия – каталонцы хотят сразу получить за Феррана 30 миллионов.

23-летний полузащитник сыграл 33 матча за «Барселону» в прошлом сезоне чемпионата Испании. Ферран отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.