Тен Хаг: «Саудовская Аравия не может конкурировать с АПЛ»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о чемпионате Саудовской Аравии, в который этим летом переехало много звездных футболистов.

«У них есть большие деньги, это привлекает игроков. В Европе это тоже имеет эффект. При этом не вижу в этом проблему для АПЛ. Это лига, в которой хотят играть большие футболисты. Саудовская Аравия и МЛС не могут конкурировать с чемпионатом Англии», - передает слова нидерландского специалиста BBC Sport.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги чемпионом стал «Манчестер Сити». Серебряные награды выиграл лондонский «Арсенал», а тройку призеров замкнул «Манчестер Юнайтед».