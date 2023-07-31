«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»

Португальский латераль Жаау Канселу, правами на которого владеет «Манчестер Сити», по-прежнему имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны ведут переговоры относительно возможного подписания 29-летнего игрока. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в подписании игрока.

Трансферный ценник Жоау составляет 50 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне защитник играл на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».