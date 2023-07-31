Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»

31 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Португальский латераль Жаау Канселу, правами на которого владеет «Манчестер Сити», по-прежнему имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

По сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны ведут переговоры относительно возможного подписания 29-летнего игрока. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в подписании игрока.

Трансферный ценник Жоау составляет 50 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне защитник играл на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
07:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» договаривается о трансфере игрока «Манчестер Сити»
07:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет усилиться нападающим из АПЛ
02:02 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» поддерживает связь с Льорисом, но предпочитает другие варианты
01:51 · Англия. Премьер-лига
Бремер прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса» в клуб АПЛ
01:42 · Англия. Премьер-лига
Дисаси подписал пятилетний контракт с «Челси» 2
01:05 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Гвардиол готов к переходу в «Манчестер Сити», сейчас самое подходящее время»
00:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о предстоящих трансферах «Челси»
00:06 · Англия. Премьер-лига
Нкунку рассказал, на какой позиции будет выступать в «Челси»
30 Июля
23:35 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о трансфере Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Лапорт покинет «Манчестер Сити» после прихода Гвардиола
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Атлетико» 1
22:48 · Англия. Чемпионшип
Макс Ааронс близок к переходу в «Саутгемптон» слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделает улучшенное предложение по Кейну на новой неделе слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» назвал стоимость Райи – на вратаря претендуют «Бавария» и «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем