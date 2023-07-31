«Интер» хочет усилиться нападающим из АПЛ

Нападающий Джанлука Скамакка, выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм», может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют провести переговоры с «молотобойцами» касательно подписания игрока.

В минувшем сезоне Джанлука принял участие в 27 поединках за «Вест Хэм» во всех турнирах. Итальянский форвард отметился восемью забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 миллиона евро.