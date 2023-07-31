Дисаси подписал пятилетний контракт с «Челси»

«Челси» в ближайшее время объявит о подписании центрального защитника Акселя Дисаси.

Лондонский клуб согласовал условия трансфера с «Монако», о чём уже сообщалось ранее, а теперь достиг договорённости и с самим игроком. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте, француз заключил с «Челси» контракт, рассчитанный до 2028 года и предусматривающий возможность пролонгации ещё на один сезон. 25-летний центрбек пройдёт медосмотр в начале новой недели.

Стоимость трансфера Акселя Дисаси, как и предполагалось, составит 45 млн евро. Интерес к футболисту также проявляли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».