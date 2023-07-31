Почеттино высказался о предстоящих трансферах «Челси»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами на тему трансферов клуба.

Лондонцы продолжают работу над усилением состава. По последним данным, в скором времени может быть объявлено о подписании центрального защитника «Монако» Акселя Дисаси.

«Я не знаю, сколько новичков нам нужно пригласить, и я могу создать лишние проблемы, если назову какие-то цифры. Для меня важно, что клуб усердно работает над укреплением всех позиций.

Очевидно, что «Челси» нужно подписать игрока в центр обороны, также нам не хватает опыта в полузащите, но я не могу сказать ничего конкретного на этот счёт», – цитирует журналист Скотт Троттер аргентинского тренера.