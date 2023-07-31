Нкунку рассказал, на какой позиции будет выступать в «Челси»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку рассказал, что думает о ходе предсезонной подготовки.

«Синие» стали победителями Летней серии Премьер-лиги, обыграв «Фулхэм» (2:0). Автором одного из голов в завершившейся товарищеской встрече стал Нкунку, поразивший ворота «дачников» на 41-й минуте.

«Мы хотим выигрывать в каждой игре, сегодня команда смотрелась отлично. Мы очень довольны. Победы в предсезонных матчах важны для обретения уверенности. Мы хотим выиграть следующий матч против «Боруссии» Дортмунд.

Моя позиция? Мы пробуем разные варианты во время предсезонки – нужно проверить все опции. Я уже выходил на трёх позициях. Посмотрим, что будем в итоге», – цитирует NBC Sports Soccer экс-игрока «РБ Лейпцига».