Шоу: «Странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, что думает о трансферах клуба.

С момента открытия летнего трансферного окна «красные дьяволы» провернули два громких подписания, переманив в свои ряды голкипера Андре Онана из миланского «Интера» и полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси».

«Честно говоря, довольно странно видеть Маунта в «Манчестер Юнайтед», но я очень рад, что он теперь с нами.

Новички продолжают знакомиться с командой и персоналом. Этот процесс протекает гораздо быстрее, когда команда проводит матчи, чем во время тренировок», – цитирует Mirror Шоу.