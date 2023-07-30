Тен Хаг ответил на вопрос о трансфере Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о потенциальном новичке команды.

«Красные дьяволы» договорились с «Аталантой» по условиям трансфера нападающего Расмуса Хёйлунна. По достоверным данным, цена вопроса может составить более 90 млн евро.

«Я давно в футболе, и я прекрасно понимаю, что надо закончить дело, прежде чем рассуждать о трансфере. Нужно сохранять спокойствие и позволить специалистам делать своё дело», – заявил в интервью BBC тен Хаг, ранее подтверждавший необходимость укрепить состав команды новым форвардом.

Напомним, что на Расмуса Хёйлунна также претендовал французский «Пари Сен-Жермен».