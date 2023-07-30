​Клопп рассказал, что должен улучшить Нуньес, чтобы играть в старте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что должен делать Дарвин Нуньес, чтобы застолбить за собой место в стартовом составе команды.

«Билетом в стартовый состав будет готовность защищаться. Я никогда не слышал об успешных командах с небрежной обороной. Такого не бывает.

Нуньес хорош, вы можете это видеть. Он скоростной типичный бомбардир, который умеет выбирать позицию и знает, где нужно находиться. Но ему нужно ещё и принимать участие в обороне», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Первый матч сезона 2023/2024 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси» в Лондоне.