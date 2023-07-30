Почеттино: «До матча с «Ливерпулем» остаётся всего две недели, но мы не будем искать оправданий»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями в преддверии старта сезона.

Уже 13 августа «синие» примут на своём поле «Ливерпуль» в рамках первого тура Английской премьер-лиги.

«Самое главное во время предсезонной подготовки – это не результаты, а ощущения. Для многих всё в новинку, у игроков был шанс показать, заслуживают ли они место в составе на предстоящий сезон, и они это сделали.

До матча с «Ливерпулем» остаётся всего две недели. Никаких оправданий быть не может – чемпионат не будет ждать, пока вы наберёте оптимальную форму», – рассказал в интервью официальному сайту Премьер-лиги Почеттино.