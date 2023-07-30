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​Тен Хаг: «С Онана наша игра изменится»

30 Июля 2023 • 21:37 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал новый комментарий по поводу летнего подписания голкипера Андре Онана.

Напомним, что 27-летний Онана недавно перебрался в стан «красных дьяволов» из «Интера».

«Онана – отличный вратарь, у него другой профиль. Вот почему мы хотели его подписать. С ним в нашей игре что-то изменится», - сказал тен Хаг журналистам.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 14 августа. В стартовом туре Премьер-лиги команда Эрика тен Хага будет играть против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг
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