​Шоу назвал цель «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу дал комментарий по поводу целей команды в наступающем сезоне.

«Нашей целью с самого начала сезона должна быть победа в каждом соревновании, в котором мы участвуем. Я чувствую, что если мы продолжим наращивать силу нашей команды, то почему бы и нет?» - сказал Шоу, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в Премьер-лиге. Также «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги и добрались до финала Кубка Англии.

Первый официальный матч в новом сезоне «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».