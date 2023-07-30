Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

19-летний игрок, оценённый «святыми» почти в 60 млн евро, считается одной из главных целей «Ливерпуля», уже ведущего переговоры, также свой ход готов сделать «Челси». По данным El Nacional, новым претендентом на Лавиа стал «Атлетико». Рулевой «матрасников» Диего Симеоне очень впечатлён игрой бельгийского хавбека, однако в мадридском клубе понимают, что «Ливерпуль» лидирует в гонке.

Трансферная стоимость Ромео Лавии оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро. Футболист пополнил ряды «Саутгемптона» прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Сити» за 12,3 млн евро.