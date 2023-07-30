​Лукаку ответил на вопрос о возможности перехода в «Ювентус»

В последнее время слухи активно связывают Ромелу Лукаку с переходом в «Ювентус». Между тем, 30-летний нападающий в Брюсселе пересёкся около спорткомплекса с фанатом «Интера». Тот не упустил возможности спросить Лукаку о том, станет ли он игроком «Ювентуса».

«Нет, нет… Я не думаю, что сделка будет заключена», - сказал Лукаку, чьи слова приводит портал Goal.

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси», однако в Лондоне на игрока не рассчитывают. После сезона аренды выкупить бельгийца хотел «Интер», но, судя по всему, клуб свернул переговоры. Сообщалось, что это связано с переговорами Лукаку с «Ювентусом».

Почему Лукаку ненавидят фанаты