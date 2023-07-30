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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Топ-клуб АПЛ попробует подписать Мбаппе

30 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

«ПСЖ» не хочет терять Килиана Мбаппе через год бесплатно, поэтому клуб принялся давить на игрока после его отказа продлить контракт. Так, 24-летний форвард не поехал с командой в японское турне.

На днях в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе отказался от варианта с переходом в «Аль-Хиляль». Теперь слухи стали связывать звёздного француза с клубами Премьер-лиги. Как сообщает Daily Record, подписать Мбаппе попробует «Челси». Лондонцы готовят предложение в формате «деньги + футболист».

Отмечается, что совладелец «Челси» Тодд Бёли уже обсудил возможность трансфера Килиана Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи и получил поддержку.

Стало известно, когда Мбаппе перейдёт в «Реал»

​«Манчестер Сити» принял решение по Мбаппе

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Челси ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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