​Топ-клуб АПЛ попробует подписать Мбаппе

«ПСЖ» не хочет терять Килиана Мбаппе через год бесплатно, поэтому клуб принялся давить на игрока после его отказа продлить контракт. Так, 24-летний форвард не поехал с командой в японское турне.

На днях в прессе появлялась информация о том, что Мбаппе отказался от варианта с переходом в «Аль-Хиляль». Теперь слухи стали связывать звёздного француза с клубами Премьер-лиги. Как сообщает Daily Record, подписать Мбаппе попробует «Челси». Лондонцы готовят предложение в формате «деньги + футболист».

Отмечается, что совладелец «Челси» Тодд Бёли уже обсудил возможность трансфера Килиана Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи и получил поддержку.

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