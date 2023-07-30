​«Челси» договорился о трансфере защитника за 45 млн евро

Защитник Аксель Дисаси в ближайшее время может примерить на себе футболку «Челси». Как сообщает The Athletic, лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о трансфере 25-летнего футболиста из «Монако».

По данным источника, за трансфер Дисаси «Челси» заплатит около 45 миллионов евро. В Лондоне Маурисио Почеттино планирует использовать француза на позиции правого центрального защитника.

Аксель Дисаси провёл в «Монако» три сезона после трансфера из «Реймса». За «красно-белых» защитник провёл 129 матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.