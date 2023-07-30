​«Манчестер Сити» хорошо заработал в предсезонном туре

Предсезонный тур по Японии и Южной Корее позволил «Манчестер Сити» заработать более 16 миллионов фунтов (18,63 миллиона евро). Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Приезд «Манчестер Сити» в Азию имел серьёзный интерес. Так, на тренировку команды Хосепа Гвардиолы в Сеуле пришли посмотреть 23 тысячи человек.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Добавим, что в воскресенье «Манчестер Сити» проиграл «Атлетико» в товарищеском матче.

Первый матч нового сезона «Манчестер Сити» проведёт уже 6 августа – против «Арсенала» в Суперкубке Англии.