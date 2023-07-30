​«Ньюкасл» объявил об уходе Сен-Максимена в «Аль-Ахли»

«Ньюкасл» официально объявил об уходе из клуба атакующего полузащитника Аллана Сен-Максимена. 26-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии, а именно в клубе «Аль-Ахли» из города Джидда.

За «Ньюкасл» Сен-Максимен выступал в течение четырёх сезонов. За это время футболист провёл 124 официальных матча, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров. «Сороки» поблагодарили Аллана за его выступления и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Ранее Сен-Максимен публиковал сообщение, в котором прощался с «Ньюкаслом».