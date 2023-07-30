Три гранда АПЛ готовы побороться с «Манчестер Сити» за топ-игрока

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол в летнее трансферное окно может пойти на повышение. В последнее время 21-летнего хорвата пресса активно связывает с «Манчестер Сити». Побороться с «горожанами» готовы три гранда Английской премьер-лиги. Как сообщает Fichajes, предложения по трансферу Гвардиола сделали «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Йошко Гвардиол оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что трансфер хорвата в «Манчестер Сити» может стать рекордным по стоимости для футболистов линии обороны.