«Астон Вилла» сохраняет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Как сообщает испанский Sport, бирмингемский клуб полон решимости убедить 23-летнего футболиста. Тем не менее, камнем преткновения является заработная плата Торреса, которая превышает возможности клуба Премьер-лиги.

Ранее Ферран Торрес заявил о желании остаться в «Барселоне». В каталонском клубе форвард оказался в начале 2022 года. С тех пор Торрес провёл 71 официальный матч, в которых забил 14 голов и отдал девять голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Торреса в 30 миллионов евро.