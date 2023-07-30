Полузащитник «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга может присоединиться к другому клубу Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Саши Тавольери, между «канонирами» и «Бёрнли» ведутся переговоры об арендном соглашении по бельгийскому хавбеку, которая будет включать возможность выкупа футболиста. Сообщается, что это право может стать обязательным, если полузащитник сыграет определённое количество матчей в футболке «бордовых».

Напомним, что Локонга присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, проведя 39 матчей в рамках всех состязаний. В январе нынешнего года бельгиец перешёл в аренду в «Кристал Пэлас».