​Рэшфорд признался, что думал об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд признался, что думал об уходе из клуба до того, как команду возглавил Эрик тен Хаг.

«Думал ли я об уходе из клуба в трудные времена? До прихода нашего тренера, возможно, меня посещали такие мысли. Но это футбол, такое бывает. Тен Хаг пришёл в клуб в нужное для меня время, это сработало.

Бывает такое, что тебе не нравится футбол команды. Так было со мной – я не получал удовольствия, что влияло на мои выступления. Если я не счастлив, мне трудно показывать лучший футбол», - сказал Рэшфорд, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что недавно Маркус Рэшфорд продлил контракт до конца сезона 2027/2028.