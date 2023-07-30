«Бавария» провела неудачные переговоры по вратарю сборной Испании

Голкипера Давида Райю слухи давно связывают с «Баварией». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, в воскресенье мюнхенцы провели переговоры по 27-летнему футболисту. Они прошли неудачно – в настоящий момент можно говорить о том, что сделка закрыта.

Отмечается, что «Бавария» предлагала вариант с арендой Райи с опцией выкупа. Предложение гранда Бундеслиги отклонил и «Брентфорд», и футболист.

Ранее появилась информация о том, что вариант с подписанием Давида Райи рассматривает лондонский «Арсенал».

Добавим, что в последние годы Давид Райя регулярно вызывается в сборную Испании.