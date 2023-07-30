«Манчестер Сити» проиграл «Атлетико»

В рамках подготовки к новому сезону в воскресенье в Сеуле товарищеский матч проводили «Манчестер Сити» и «Атлетико». Игра стартовала с опозданием на 45 минут из-за сильного ливня, но, к счастью, погода позволила командам сыграть.
«Атлетико» обыграл действующего обладателя трофея Лиги чемпионов со счётом 2:1. В составе команды Диего Симеоне голами отметились Мемфис Депай и Янник Карраско. За «горожан» уже в концовке забил Рубен Диаш.
Через неделю, 6 августа, «Манчестер Сити» проведёт первый матч нового сезона – против «Арсенала» в Суперкубке.
Протокол игры
|67'Депай Мемфис (0:1)
|74'_Carrasco Y. (0:2)
|(1:2) Диаш Рубен85'
Эдерсон Хонорато46' (Ортега Штефан (46') •Диаш Рубен•Лапорт Эмерик56' (Аканджи Мануэль (56') •Стоунс Джон56' (Гомес Серхио (56') • 57'Уокер Кайл56' (Канселу Жоау (56') •Грилиш Джек55' (Филлипс Кевин (55') • 76'Родри Родриго55' (Бобб Оскар (55') •Силва Бернарду55' (Ковачич Матео (55') •Альварес Хулиан•Фоден Фил55' (Макати Джон (55') •Холанн Эрлинг55' (Льюис Рико (55')
Облак Ян46' (Грбич Иво (46') •Аспиликуэта Сесар 15'62' (_Carrasco Y. (62') •Эрмосо Марио62' (Рикельме Родриго (62') •Сёюнджю Чаглар• 87'Витсель Аксель61' (Моуриньо Сантьяго (61') •Де Пауль Родриго61' (Ньигес Сауль (61') •Гризманн Антуан61' (Депай Мемфис (61') •Коке Хорхе61' (Льоренте Маркос (61') •Лемар Тома61' (Барриос Пабло (61') •Лино Сэмуел62' (Корреа Анхель (62') •Мората Альваро62' (Костис Илиас (62')
30 июля. Стадион "Сеульский стадион Кубка мира (Сеул)".
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