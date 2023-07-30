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«Манчестер Сити» проиграл «Атлетико»

30 Июля 2023 • 16:45 Комментировать

В рамках подготовки к новому сезону в воскресенье в Сеуле товарищеский матч проводили «Манчестер Сити» и «Атлетико». Игра стартовала с опозданием на 45 минут из-за сильного ливня, но, к счастью, погода позволила командам сыграть.

«Атлетико» обыграл действующего обладателя трофея Лиги чемпионов со счётом 2:1. В составе команды Диего Симеоне голами отметились Мемфис Депай и Янник Карраско. За «горожан» уже в концовке забил Рубен Диаш.  

Через неделю, 6 августа, «Манчестер Сити» проведёт первый матч нового сезона – против «Арсенала» в Суперкубке.

Протокол игры  
Манчестер Сити1:2Атлетико М
  67'Депай Мемфис (0:1)
  74'_Carrasco Y. (0:2)
(1:2) Диаш Рубен85'  
Эдерсон Хонорато 46' (Ортега Штефан ( 46') Диаш РубенЛапорт Эмерик 56' (Аканджи Мануэль ( 56') Стоунс Джон 56' (Гомес Серхио ( 56'  57') Уокер Кайл 56' (Канселу Жоау ( 56') Грилиш Джек 55' (Филлипс Кевин ( 55'  76') Родри Родриго 55' (Бобб Оскар ( 55') Силва Бернарду 55' (Ковачич Матео ( 55') Альварес ХулианФоден Фил 55' (Макати Джон ( 55') Холанн Эрлинг 55' (Льюис Рико ( 55')
Запасные: Палмер КоулАке НатанПерроне МаксимоДе Брёйне КевинКарсон Скотт
Облак Ян 46' (Грбич Иво ( 46') Аспиликуэта Сесар  15' 62' (_Carrasco Y. ( 62') Эрмосо Марио 62' (Рикельме Родриго ( 62') Сёюнджю Чаглар  87'Витсель Аксель 61' (Моуриньо Сантьяго ( 61') Де Пауль Родриго 61' (Ньигес Сауль ( 61') Гризманн Антуан 61' (Депай Мемфис ( 61') Коке Хорхе 61' (Льоренте Маркос ( 61') Лемар Тома 61' (Барриос Пабло ( 61') Лино Сэмуел 62' (Корреа Анхель ( 62') Мората Альваро 62' (Костис Илиас ( 62')
30 июля. Стадион "Сеульский стадион Кубка мира (Сеул)".

 

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити
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