«Манчестер Сити» проиграл «Атлетико»

В рамках подготовки к новому сезону в воскресенье в Сеуле товарищеский матч проводили «Манчестер Сити» и «Атлетико». Игра стартовала с опозданием на 45 минут из-за сильного ливня, но, к счастью, погода позволила командам сыграть.

«Атлетико» обыграл действующего обладателя трофея Лиги чемпионов со счётом 2:1. В составе команды Диего Симеоне голами отметились Мемфис Депай и Янник Карраско. За «горожан» уже в концовке забил Рубен Диаш.

Через неделю, 6 августа, «Манчестер Сити» проведёт первый матч нового сезона – против «Арсенала» в Суперкубке.