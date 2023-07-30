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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл и Каррагер назвали чемпиона АПЛ – 2023/24

30 Июля 2023 • 16:41 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Футбольные эксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер ответили на вопрос, сможет ли кто-то обойти «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в новом сезоне АПЛ.

Невилл заявил FourFourTwo, что на сегодняшний день ему трудно представить такой поворот событий, при котором «горожане» упустят очередные золотые медали.

Каррагер добавил, что не видит соперников у «Манчестер Сити» в борьбе за трофей.

Напомним, под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл последние три розыгрыша Английской премьер-лиги.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа. В первом туре чемпион Англии в гостях встретится с «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Невилл Джейми Каррагер
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Комментарии (1)
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ингерман
30 Июля 2023 в 16:48
ай зубы пепке заговаривають.. пепка не слушай их.. кхе-кхе.. )))
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