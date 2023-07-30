Невилл и Каррагер назвали чемпиона АПЛ – 2023/24

Футбольные эксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер ответили на вопрос, сможет ли кто-то обойти «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в новом сезоне АПЛ.

Невилл заявил FourFourTwo, что на сегодняшний день ему трудно представить такой поворот событий, при котором «горожане» упустят очередные золотые медали.

Каррагер добавил, что не видит соперников у «Манчестер Сити» в борьбе за трофей.

Напомним, под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл последние три розыгрыша Английской премьер-лиги.

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа. В первом туре чемпион Англии в гостях встретится с «Бёрнли».