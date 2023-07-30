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​«Арсенал» включился в борьбу за вратаря сборной Испании

30 Июля 2023 • 16:40 Комментировать

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания вратаря – на радаре «канониров» оказался Давид Райя из «Брентфорда». Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

В последнее время слухи активно связывают Райю с «Баварией». Впрочем, мюнхенцы предпочитают взять 27-летнего футболиста в аренду, а «Брентфорд» пойдёт на это только при продлении игроком контракта (действующий договор рассчитан до конца июня 2024 года).

Источник отмечает, что «Брентфорд» пока что не получал предложение по Райе. Портал transfermarkt оценивает голкипера сборной Испании в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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