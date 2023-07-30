​Американский рэпер может купить «Тоттенхэм»

Известный американский рэпер Jay-Z хочет стать владельцем «Тоттенхэма». Как сообщает Daily Express, Jay-Z может возглавить группу инвесторов и купить лондонский футбольный клуб за 2,5 миллиарда фунтов.

Стоит сказать, что Джо Льюис, чей фонд владеет «Тоттенхэмом» в настоящий момент, столкнулся с проблемами с законом. Его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и не только. Льюис был освобождён под залог, но разбирательство продолжается.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял восьмое место и не получил путёвку в еврокубки.