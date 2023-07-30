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​Американский рэпер может купить «Тоттенхэм»

30 Июля 2023 • 15:46 Комментировать

Известный американский рэпер Jay-Z хочет стать владельцем «Тоттенхэма». Как сообщает Daily Express, Jay-Z может возглавить группу инвесторов и купить лондонский футбольный клуб за 2,5 миллиарда фунтов.

Стоит сказать, что Джо Льюис, чей фонд владеет «Тоттенхэмом» в настоящий момент, столкнулся с проблемами с законом. Его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и не только. Льюис был освобождён под залог, но разбирательство продолжается.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял восьмое место и не получил путёвку в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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