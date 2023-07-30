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​«Вест Хэм» продолжает борьбу за хавбека «Манчестер Юнайтед»

30 Июля 2023 • 14:56 Комментировать (1)

«Вест Хэм» продолжает работать над подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. Как сообщает в социальных сетях журналист Росс Харвуд, «красные дьяволы» требуют за шотландца 40-45 миллионов фунтов, но «молотобойцы» не готовы платить больше 25 миллионов фунтов (около 29 миллионов евро).

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может рассмотреть предложение из Лондона, если «Вест Хэм» сможет добавить в него разумные бонусы.

Сам 26-летний Мактоминай открыт к смене клубной прописки, ведь он хотел бы получать больше игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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Комментарии (1)
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Corwin
30 Июля 2023 в 16:01
Слишком много за скамеечника просят конечно. За 25 лямов норм думаю молотобойцам продать
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