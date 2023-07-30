​«Вест Хэм» продолжает борьбу за хавбека «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» продолжает работать над подписанием полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. Как сообщает в социальных сетях журналист Росс Харвуд, «красные дьяволы» требуют за шотландца 40-45 миллионов фунтов, но «молотобойцы» не готовы платить больше 25 миллионов фунтов (около 29 миллионов евро).

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может рассмотреть предложение из Лондона, если «Вест Хэм» сможет добавить в него разумные бонусы.

Сам 26-летний Мактоминай открыт к смене клубной прописки, ведь он хотел бы получать больше игрового времени.