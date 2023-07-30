​Матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» не начался вовремя из-за погоды

В воскресенье в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч проводят английский «Манчестер Сити» и испанский «Атлетико». Команды должны были начать игру в 14:00 по московскому времени, но из-за плохой погоды старт был сдвинут. В Сеуле шёл такой сильный ливень, что в какой-то момент дренажная система поля перестала справляться, и на газоне образовались лужи. К счастью, в 14:45 матч всё же стартовал.

Следить за развитиями событий в поединке между «Манчестер Сити» и «Атлетико» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.