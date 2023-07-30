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​Фред перейдёт в «Галатасарай» или «Фулхэм»

30 Июля 2023 • 14:41 Комментировать

Полузащитник Фред покинет «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Росс Харвуд, 30-летний бразилец окажется либо в «Галатасарае», либо в «Фулхэме».

Отмечается, что «Галатасарай» сейчас ближе к подписанию Фреда, чем «Фулхэм», но возможны оба варианта.

Фред провёл в «Манчестер Юнайтед» пять сезонов. За это время бразилец поучаствовал в 213 официальных матчах, в которых забил 14 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фреда в 20 миллионов евро.

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