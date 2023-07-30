Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» разнёс «Лестер»

30 Июля 2023 • 14:35 Комментировать

В рамках подготовки к новому сезону в Сингапуре товарищеский матч проводили «Ливерпуль» и «Лестер». Команда Юргена Клоппа разгромила соперника, организовав четыре безответных мяча – 4:0.

Три гола «Ливерпуль» организовал ещё в первом тайме, когда отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк и Диогу Жота. Во второй половине игры голом отметился Бен Доак.

Первый матч нового сезона Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси». Что до «Лестера», то в стартовом туре Чемпионшипа команда 6 августа будет принимать «Ковентри».

Протокол игры  
Ливерпуль4:0Лестер
(1:0) Нуньес Дарвин30'  
(2:0) Кларк Бобби35'  
(3:0) Жота Диогу38'  
(4:0) Доак Бен64'  
Келлехер Каомхин 60' (Алиссон Бекер ( 60') Робертсон Эндрю 46' (Матип Жоэль ( 46') Ван Дейк Виргил 47' (Диас Луис ( 47') Конате Ибраима 46' (Эллиотт Харви ( 46') Александер-Арнольд Трент 47' (Куанса Джарелл ( 47'Фрауэндорф Мелкаму 86') Кларк Бобби 46' (Гакпо Коди ( 46') Макаллистер Алексис 47' (Гомес Джо ( 47') Джонс Кёртис 46' (Цимикас Костас ( 46') Жота Диогу 47' (Собослаи Доминик ( 47'Сканлон Каллум 80') Салах Мохамед 55' (Доак Бен ( 55') Нуньес Дарвин 46' (МакКоннелл Джеймс ( 46')
Запасные: Адриан ЛопесМрозек ФабианКумас Льюис
Хермансен МадсРикарду ПерейраДойл КрисВестергор ЯнникКастань Тимоти  66' 72' (Ихеаначо Келечи ( 72') Ндиди УилфредУинкс Гарри 76' (Чодури Хамза ( 76') Макатир КейсиДьюсбери-Холл КирнанОлбрайтон Марк 60' (Маркал-Мадивадуа Ванья ( 60') Дака Патсон 72' (Джастин Джеймс ( 72')
Запасные: Иверсен ДаниэльСтолярчик ЯкубНельсон БенСумаре БубакариСуттар ГарриУорд Дэнни IТомас Люк
30 июля. Стадион "National Stadium (Kallang)".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
14:56 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» продолжает борьбу за хавбека «Манчестер Юнайтед»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» не начался вовремя из-за погоды
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Фред перейдёт в «Галатасарай» или «Фулхэм»
14:35 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» разнёс «Лестер»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Влашич заявил, что не хочет оставаться в «Вест Хэме» и намерен перейти в «Торино»
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Хави выбрал двух новичков для «Барселоны»
13:41 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» хочет подписать экс-игрока «Барселоны»
13:00 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» нацелен на трансфер защитника «Барселоны»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, какую предложит за Кейна 1
11:48 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк готов стать капитаном «Ливерпуля»
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Монако» близок к покупке защитника
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к новому трансферу
08:38 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» высказались о новом контракте Аке
08:17 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» Аке рассказал, что думает о Гвардиоле 1
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит за нового нападающего более 90 миллионов евро 2
Все новости
Рекомендуем