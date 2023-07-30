​«Ливерпуль» разнёс «Лестер»

В рамках подготовки к новому сезону в Сингапуре товарищеский матч проводили «Ливерпуль» и «Лестер». Команда Юргена Клоппа разгромила соперника, организовав четыре безответных мяча – 4:0.
Три гола «Ливерпуль» организовал ещё в первом тайме, когда отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк и Диогу Жота. Во второй половине игры голом отметился Бен Доак.
Первый матч нового сезона Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси». Что до «Лестера», то в стартовом туре Чемпионшипа команда 6 августа будет принимать «Ковентри».
Протокол игры
|(1:0) Нуньес Дарвин30'
|(2:0) Кларк Бобби35'
|(3:0) Жота Диогу38'
|(4:0) Доак Бен64'
Келлехер Каомхин60' (Алиссон Бекер (60') •Робертсон Эндрю46' (Матип Жоэль (46') •Ван Дейк Виргил47' (Диас Луис (47') •Конате Ибраима46' (Эллиотт Харви (46') •Александер-Арнольд Трент47' (Куанса Джарелл (47'•Фрауэндорф Мелкаму86') •Кларк Бобби46' (Гакпо Коди (46') •Макаллистер Алексис47' (Гомес Джо (47') •Джонс Кёртис46' (Цимикас Костас (46') •Жота Диогу47' (Собослаи Доминик (47'•Сканлон Каллум80') •Салах Мохамед55' (Доак Бен (55') •Нуньес Дарвин46' (МакКоннелл Джеймс (46')
Запасные: Адриан Лопес•Мрозек Фабиан•Кумас Льюис
Хермансен Мадс•Рикарду Перейра•Дойл Крис•Вестергор Янник•Кастань Тимоти 66'72' (Ихеаначо Келечи (72') •Ндиди Уилфред•Уинкс Гарри76' (Чодури Хамза (76') •Макатир Кейси•Дьюсбери-Холл Кирнан•Олбрайтон Марк60' (Маркал-Мадивадуа Ванья (60') •Дака Патсон72' (Джастин Джеймс (72')
30 июля. Стадион "National Stadium (Kallang)".
Бан пользователя