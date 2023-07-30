​«Ливерпуль» разнёс «Лестер»

В рамках подготовки к новому сезону в Сингапуре товарищеский матч проводили «Ливерпуль» и «Лестер». Команда Юргена Клоппа разгромила соперника, организовав четыре безответных мяча – 4:0.

Три гола «Ливерпуль» организовал ещё в первом тайме, когда отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк и Диогу Жота. Во второй половине игры голом отметился Бен Доак.

Первый матч нового сезона Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси». Что до «Лестера», то в стартовом туре Чемпионшипа команда 6 августа будет принимать «Ковентри».