Влашич заявил, что не хочет оставаться в «Вест Хэме» и намерен перейти в «Торино»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич не хочет выступать за английский клуб.

«Я неоднократно заявлял, что хочу играть за «Торино». Я не хочу оставаться в «Вест Хэме». «Торино» предложил за меня 9 миллионов евро, но руководство не хочет разговаривать с туринцами, даже не сообщили, какую сумму хотят получить за меня», — заявил Влашич Tuttosport.

Напомним, прошлый сезон хорват провел в аренде в «Торино». В 34 матчах чемпионата Италии 25-летний хавбек забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт Влашича с «Вест Хэмом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 17 миллионов евро.