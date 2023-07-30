​Хави выбрал двух новичков для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на подписании защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» и полузащитника Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Хави Мигель. Он отмечет, что осуществить трансферы этих игроков без продаж будет невозможно. Покинуть «сине-гранатовых» в обозримом будущем должны Клеман Ленгле, Серджино Дест и Франк Кесси.

Стоит сказать, что слухи давно связывают «Барселону» с Жоау Канселу. Португалец вторую часть прошлого сезона провёл в «Баварии» на правах аренды. Поговаривали, что у Канселу испортились отношения с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

29-летний Канселу оценивается порталом transfermarkt в 50 миллионов евро, а в 27-летний Ло Чельсо – в 14 миллионов евро.