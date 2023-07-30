​«Астон Вилла» хочет подписать экс-игрока «Барселоны»

В летнее трансферное окно «Астон Вилла» рассчитывает усилить атакующую линию. Как сообщает Football Insider, в сфере интересов бирмингемского клуба оказался бывший футболист «Барселоны» Адама Траоре.

В настоящий момент 27-летний Траоре пребывает в статусе свободного агента. В конце июня у футболиста истёк срок трудового соглашения с «Вулверхэмптоном». Таким образом, «вилланы» могут подписать игрока бесплатно.

Стоит сказать, что Адама Траоре уже выступал за «Астон Виллу» в 2015-2016 годах. Тогда он провёл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.