​«Тоттенхэм» нацелен на трансфер защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм» хочет осуществить трансфер защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

В прошлом сезоне Ленгле выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. Теперь же, если верить источнику, лондонский клуб планирует выкупить 28-летнего француза у испанского гранда.

За «Тоттенхэм» Клеман Ленгле провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. «Шпоры» в прошлом чемпионате заняли восьмое место и не пробились в еврокубки.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ленгле в 10 миллионов евро.