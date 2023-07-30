«Бавария» назвала сумму, какую предложит за Кейна

Центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн близок к подписанию контракта с мюнхенской «Баварией». Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

В начале следующей недели представители немецкого гранда проведут встречу с владельцем «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. «Бавария» уверена, что в ближайшее время оформит сделку, несмотря на несогласованную сумму трансфера.

Мюнхенский гранд собирается предложить за Кейна порядка 87 миллионов евро. В Мюнхене считают, что такой суммы будет достаточно, чтобы убедить «шпор» расстаться с игроком.

В прошлом сезоне АПЛ Гарри провел 38 матчей, записав на свой счет 30 забитых мячей (пять – с пенальти).

Кейн выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»