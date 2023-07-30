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«Монако» близок к покупке защитника

30 Июля 2023 • 11:19 Комментировать

Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в подписании ганского футболиста заинтересован «Монако».

Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Салису перебрался в «Саутгемптон» из «Вальядолида» три года назад. С того времени Мохаммед поучаствовал в 80 поединках за «святых», записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Саутгемптон Мохаммед Салису трансферы футбола - лето 2023
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