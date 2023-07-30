«Монако» близок к покупке защитника

Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в подписании ганского футболиста заинтересован «Монако».

Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

Салису перебрался в «Саутгемптон» из «Вальядолида» три года назад. С того времени Мохаммед поучаствовал в 80 поединках за «святых», записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.