«Челси» близок к новому трансферу

19-летний французский полузащитник Уго Угочукву успешно прошел медицинское обследование перед трансфером в лондонский «Челси». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что до конца сегодняшнего дня хавбек подпишет трудовой договор с «пенсионерами». После оформления сделки полузащитника собираются отправить в аренду во французский «Страсбург».

Угочукву является воспитанником академии «Ренна». В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Ренн», в которых отметился голевой передачей и получил одну красную карточку.