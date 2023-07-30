Суперклуб АПЛ хочет арендовать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям таблоида The Mirror, в подписании 24-летнего французского футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Как стало известно источнику, мерсисайдцы заинтересованы в аренде игрока на следующий сезон. В споре за Мбаппе «Ливерпулю» предстоит выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и саудовского «Аль-Хиляля».

Килиан в прошлом сезоне принял участие в 34 поединках чемпионата Франции. Нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись 29 забитыми мячами (три – с пенальти) и пятью голевыми передачами.

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