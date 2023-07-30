В «Манчестер Сити» высказались о новом контракте Аке

Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн поделился мнением о защитнике Натане Аке, с которым накануне был подписан новый трудовой договор.

«Мы довольны тем, как прогрессирует этот футболист. Продление контракта – прекрасная новость для «Манчестер Сити». У меня нет сомнений, что Натан был важной частью нашего успеха в минувшем сезоне. Верю, что в будущем он станет еще лучше», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

Новый контракт 28-летнего нидерландского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне Аке помог «горожанам» оформить требл.