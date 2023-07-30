Защитник «Манчестер Сити» Аке рассказал, что думает о Гвардиоле

Защитник Натан Аке, подписавший новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола – лучший наставник. Это футбольный гений, который заставил меня взглянуть на игру под другим углом. Большая привилегия продолжать работать под его руководством. Очень благодарен ему за все, что он для меня сделал», - передает слова футболиста пресс-служба английского клуба.

Напомним, что новый трудовой договор между защитником и «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне Аке выиграл с «Манчестер Сити» требл.