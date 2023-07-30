«Манчестер Юнайтед» заплатит за нового нападающего более 90 миллионов евро

Датский нападающий Расмус Хёйлунн, правами на которого владеет «Аталанта», продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Согласно данным ESPN, новым местом работы игрока станет «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» согласовали с клубом из Бергамо условия сделки. За трансфер форварда манкунианцы заплатят 92 миллиона евро.

Стоит отметить, что Расмус станет третьим подписанием «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Ранее ряды команды пополнили голкипер Андре Онана и хавбек Мэйсон Маунт.

В прошлом сезоне Хёйлунн провел 32 поединка, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.