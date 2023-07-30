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«Манчестер Юнайтед» заплатит за нового нападающего более 90 миллионов евро

30 Июля 2023 • 08:08 Комментировать

Датский нападающий Расмус Хёйлунн, правами на которого владеет «Аталанта», продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Согласно данным ESPN, новым местом работы игрока станет «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» согласовали с клубом из Бергамо условия сделки. За трансфер форварда манкунианцы заплатят 92 миллиона евро.

Стоит отметить, что Расмус станет третьим подписанием «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Ранее ряды команды пополнили голкипер Андре Онана и хавбек Мэйсон Маунт.

В прошлом сезоне Хёйлунн провел 32 поединка, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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