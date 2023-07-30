«Фламенго» нашёл альтернативу Венделу в АПЛ

«Фламенго» может отказаться от трансфера полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. По сведениям журналиста Раиса Симплицио, бразильский клуб нашел ему альтернативу на Туманном Альбионе.

В поле зрения «Фламенго» попал полузащитник «Ноттингем Форест» Густаво Скарпе. Сумма потенциального трансфера 29-летнего исполнителя составит порядка семи-восьми миллионов евро. Переход Вендела обойдется минимум в два раза дороже.

Скарпе перебрался в «Ноттингем Форест» из бразильского «Палмейраса» в 2022 году. За английскую команду хавбек провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.