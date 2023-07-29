Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Аталантой» трансфер нападающего Хёйлунна слухи

29 Июля 2023 • 21:35 Комментировать

20-летний нападающий Расмус Хёйлунн продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «красные дьяволы» заплатят итальянской «Аталанте» 70 миллионов евро за датского футболиста. А контракт будет подписан до лета 2028 года.

Соглашение датчаниина с «Аталантой» было рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне центральный нападающий принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Аталантой» трансфер нападающего Хёйлунна слухи
19:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп знает, кто будет капитаном «Ливерпуля» в новом сезоне 1
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Агент готов организовать трансфер Пельистри из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ромы» отправится в Лондон на переговоры по форварду
17:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Я был удивлён, когда Хендерсон решил уйти
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Регилону
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Когда Роналду поехал в Саудовскую Аравию, никто не думал, что скоро там будет так много топ-игроков»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​«Бока Хуниорс» может арендовать игрока «Манчестер Юнайтед»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»: ​Хёйлунн выбрал себе новый клуб
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» не хочет платить больше 25 млн евро за хавбека «Тоттенхэма»
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал переход 19-летнего полузащитника «Ренна» Угочукву
15:46 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн не сыграет в товарищеском матче с «Борнмутом», игрок интересен «Манчестер Юнайтед»
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на полузащитника «Ренна»
15:22 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ будут тщательнее отслеживать игровое время матчей 3
14:56 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Прошлым летом я действительно мог покинуть «Манчестер Сити», но этого не произошло»
Все новости
Рекомендуем