20-летний нападающий Расмус Хёйлунн продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «красные дьяволы» заплатят итальянской «Аталанте» 70 миллионов евро за датского футболиста. А контракт будет подписан до лета 2028 года.

Соглашение датчаниина с «Аталантой» было рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне центральный нападающий принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.