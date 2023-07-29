Клопп знает, кто будет капитаном «Ливерпуля» в новом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что принял решение о том, кто будет новым капитаном клуба.

На этой неделе стан «мерсисайдцев» покинул Джордан Хендерсон, который будет выступать за «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, который возглавляет Стивен Джеррард.

«Я уже знаю свое решение, но сначала я должен сообщить о нем игрокам», — приводит слова немецкого специалиста The Sun.

Среди кандидатов на должность капитана числятся Виргил ван Дейк и Алиссон.

Напомним, что «Ливерпуль» в прошлом сезоне занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и выступит в Лиге Европы.