​Агент готов организовать трансфер Пельистри из «Манчестер Юнайтед» в «Бока Хуниорс»

В прессе появилась информация о том, что вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри входит в сферу интересов «Бока Хуниорс». Комментарий на этот счёт дал агент Эдгардо Ласальвиа, который работает с 21-летним уругвайцем.

«Бока Хуниорс» - невероятно большой клуб для любого футболиста. Если «Бока» сделает официальное предложение, я сделаю всё, чтобы трансфер осуществился. «Бока» может сделать Факундо сильнее. Надеюсь, предложение поступит», - сказал агент Mundo Boca Radio.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Факундо Пельистри, которого портал transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро, почти не играл за «Манчестер Юнайтед».