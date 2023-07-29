Директор «Ромы» отправится в Лондон на переговоры по форварду

«Рома» продолжает вести борьбу на летнем трансферном рынке за нападающего Джанлуку Скамакку из «Вест Хэма». Как сообщает Il Tempo, на следующей неделе директор римского клуба Тьягу Пинту отправится в Лондон на переговоры. Руководитель «Ромы» рассчитывает закрыть сделку по переходу 24-летнего итальянца.

В «Вест Хэм» Скамакка перебрался летом прошлого года из «Сассуоло». С тех пор нападающий провёл 27 официальных матчей, в которых забил восемь голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джанлуку Скамакку в 22 миллиона евро.