Клопп: Я был удивлён, когда Хендерсон решил уйти

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал новый комментарий об уходе полузащитника Джордана Хендерсона в аравийский «Аль-Иттифак».

«Был ли я удивлён, когда Хендерсон сказал, что хочет уйти? Конечно. У нас были взаимоотношения последние восемь лет. Он знал, что мы хотели оставить его. Но раз он захотел уйти, мы не собирались бросать камни в его сторону. Речь шла о реакции на это решение», – приводит слова немецкого специалиста журналист Иан Дойл.

Напомним, что Хендерсон присоединился к аравийскому клубу после 12 лет на «Энфилде», за которые полузащитник провёл 392 матча в футболке «Ливерпуля».